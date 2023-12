Sos lampioni spenti: la via dove dalle 5 del pomeriggio si brancola nel buio

“Quando cala la sera la via Villoresi è completamente al buio. Gli unici tre lampioni presenti lungo la strada sono spenti ormai da agosto, e si sono anche spenti gli 8 lampioncini presenti nel giardino adiacente che, comunque, illuminavano un po’, anche se in modo flebile”. A denunciare il problema alla redazione di MonzaToday è una residente che, insieme agli altri condomini, da tempo sollecita chi di competenza a intervenire. Peraltro il problema in comune non è nuovo: il consigliere Paolo Piffer (Civicamente) ha più volte segnalato il disagio in consiglio comunale. Che, però, ad oggi continua.

“Un disagio che, in realtà, è iniziato un anno fa - spiega la residente -. Nella nostra via ci sono solo tre lampioni. A novembre 2022 un lampione si è spento. Abbiamo inviato un’email all’assessore Turato. Successivamente il lampione è stato riattivato, ma poi si è nuovamente spento. Abbiamo quindi seguito l’iter di segnalazione del problema e nel frattempo anche gli altri due si sono spenti. E anche in questo caso abbiamo segnalato i guasti”. Ma, ad oggi, malgrado le diverse segnalazioni, la via resta ancora al buio.

“Per noi residenti è un bel disagio. La mattina fino alle 7.30 e la sera dopo le 17 si brancola nel buio. Diventa pericoloso attraversare la strada anche per andare nella via vicina per fare la spesa. Ci auguriamo che il problema possa essere risolto velocemente”. I cittadini per segnalare un lampione guasto possono telefonare al numero verde 800 688 713, attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 365 giorni l'anno.