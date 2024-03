Cade dalla bici per colpa di una buca sull'asfalto: "Ora farò denuncia"

Nonostante le profonde ecchimosi sul volto e sul corpo si è detta pronta a portare avanti la sua battaglia contro il comune la monzese Tuija Fustinoni, protagonista di uno spiacevole incidente avvenuto nel weekend per colpa di una buca sulla strada.

"Era già piuttosto buio, pioveva qualche goccia, avevo appena finito di lavorare e stavo rientrando a casa - ha spiegato a MonzaToday - Mi trovavo in sella alla mia bicicletta, in zona San Gottardo, quando involontariamente sono finita con la ruota della bicicletta all'interno di una buca creatasi in prossimità un tombino che sta proprio sulla strada e attorno al quale, evidentemente, l'asfalto è saltato. Si è trattata di una questione di pochi secondi. La bicicletta infatti si è letteralmente "impalata" e io sono caduta violentemente a terra, picchiando la testa".

Un capitombolo spaventoso e inatteso che le ha provocato diverse ecchimosi sul viso e sul corpo e che l'ha costretta a recarsi in pronto soccorso per farsi medicare. E per il quale anche la sua bicicletta ora è inutilizzabile. "I dolori si fanno ancora sentire e la mia faccia è ancora tutta gonfia - ha spiegato ancora - L'unica fortuna in quel momento è stata di non essere da sola. Con me c'era infatti un mio amico che si è gentilmente offerto di riaccompagnarmi a casa perché era già tardi e che dunque ha potuto aiutarmi. Altrimenti non so proprio come avrei fatto a risollevarmi dopo quella brutta caduta. Che oltretutto ha pure finito per danneggiare anche la ruota e il cerchione della bici. Che è il mezzo che solitamente uso per recarmi al lavoro e che invece ora non posso usare. E sul quale spesso porto anche i miei figli piccoli".

La giovane, nipote del noto professore di ginnastica Giorgio Fustinoni, colonna del basket e della Società Forti e Liberi e grande appassionato di politica, si è detta molto arrabbiata da quanto accaduto. E delusa per "lo stato di dissesto nel quale sono lasciate le strade a Monza". A tal proposito si è detta appunto pronta a far valere i suoi diritti contro il comune "che dovrebbe rivedere completamente la manutenzione dell'asfalto". Tanto da essersi già mossa nelle sedi competenti per sporgere denuncia. "È impensabile che le strade di Monza siano ridotte a un colabrodo. Ci sono buche ovunque e con la pioggia il fenomeno è andato pure peggiorando. Senza contare che molte strade sono buie e accorgersi degli ostacoli è complicato. Ma è possibile che il comune non faccia nulla? Incidenti come quello che è capitato a me ormai sono all'ordine del giorno e lo trovo francamente vergognoso".

"Farò valere i miei diritti e dovrebbero farlo anche tutti quelli che sono stati vittime di episodi simili, anche perché sarebbe potuta finire anche peggio - ha concluso la monzese - Siamo a Monza, la terza città della Lombardia, e non mi pare certamente che si possa andare fieri delle nostre strade. È una questione di rispetto nei confronti di tutti i cittadini, che dovrebbero aver diritto a percorrere le strade in totale sicurezza, e dunque di civiltà".