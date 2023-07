Maltempo in Brianza: cade un albero sulla strada

Forti folate di vento e un po' di pioggia. Ma soprattutto la paura quando un albero è caduto sul marciapiede. Fortuntamente senza danneggiare cose e persone.

Nella serata di giovedì 20 luglio il maltempo ha creato qualche disagio, immediatamente risolto, a Caponago. A comunicarlo è la stessa sindaca Monica Buzzini che con un post sui social ha spiegato quanto avvenuto. Nella tarda serata un albero è caduto nel parcheggio di via Verdi finendo sul marciapiede. Sono stati immediatamemte allertati i soccorsi. Dopo poco sul posto sono giunti i volontari della protezione civile del gruppo comunale di Caponago che hanno rimosso la pianta e hanno rimesso l'area in sicurezza.

"Un grazie immenso ai volontari per il loro tempestivo e prezioso lavoro - spiega la sindaca a MonzaToday -. Le allerte sono importanti. Ieri pomeriggio era stata diffusa l’allerta arancione. Inoltre ricordo ai cittadini che è possibile scaricare la App AllertaLom e ricevere gli aggiornamenti anche sul proprio smartphone. Non sottovalutiamo queste comunicazioni, e usiamo gli strumenti tecnologici che in questi casi risultano essere utili e preziosi".