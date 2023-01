Incendio nel laboratorio della scuola: vigili del fuoco al lavoro

Grande paura a Carate Brianza: avvolto dalle fiamme il tetto della pasticceria didattica della cooperativa sociale In-Presa. Le fiamme sono divampate nel primo pomeriggio di mercoledì 25 gennaio.

Sono stati subito allertati i soccorsi. Sul posto sono giunti sei mezzi dei vigili del fuoco, le ambulanze, i carabinieri e la polizia locale. Fortunatamente non si registrano feriti. In via precauzionale sono stati fatti evacuare anche gli studenti dell'istituto alberghiero don Gnocchi che però non è stato interessato dal rogo. Dalle prime informazioni sembrerebbe che il tetto del laboratorio di pasticceria (dove c'è anche il punto vendita della cooperativa In-Presa) sarebbe collassato. Impossibile entrare negli spazi.

L'area è stata transennata.

Notizia in aggiornamento.