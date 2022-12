Monza protagonista in tv, ma non per le sue bellezze

Le telecamere del Tg4 sono arrivate a Monza. Nessun servizio sui tesori e sulle bellezze della città di Teodolinda, ma al contrario sul problema delle case comunali di via Silva. Al centro del servizio la vicenda raccontata da MonzaToday dell'ascensore rotto nelle case comunali di via Silva. Da oltre una settimana, infatti, gli inquilini che vivono ai piani alti della palazzina (che ha sette piani) sono reclusi in casa.

A parlare davanti alle telecamere del tg Michele Quitadamo, inquilino che vive nella palazzina oltre che referente di A.si.a (Associazione inquilini abitanti) che ha ribadito quanto aveva già raccontato al nostro giornale. "L'ascensore è rotto e gli inquilini del quinto, sesto e settimo piano devono fare affidamento sulla bontà dei vicini di casa più giovani che si adoperano per portare spesa e medicine". Ai piani alti, infatti, vivono diverse persone anziane. Come Mario, 87 anni, che ha bisogno dell'ossigeno. Nei giorni scorsi il ragazzo addetto alla consegna aveva portato il bombolone a piedi fino al settimo piano. "La prossima volta dovremo chiamare i vigili del fuoco". ha detto la moglie. Problemi anche per Rosa, 93 anni, che si muove con il deambulatore e che da una settimana non esce più di casa. Poi la vicenda di un papà: la figlia si è rotta la gamba e ogni giorno per accompagnarla a scuola la prende in spalla e la porta su e giù per le scale.

"Il problema è che si è rotto un pezzo dell'ascensore - ha spiegato Quitadamo -. Nel pubblico il cambio non è immediato: c'è una particolare trafila burocratica tra presentazione di preventivi, pezzi, via libera all'acquisto e poi la speranza che il pezzo arrivi in fretta. Ma con il Natale alle porte la vedo molto dura. In Burundi sono più efficienti. Gli inquilini di via Silva che abitano ai piani alti non sanno quando potranno scendere in ascensore a buttare l’immondizia, oppure anche solo prendere una boccata d’aria in cortile".

La vicenda lunedì 19 dicembre era finita anche in consiglio comunale per voce di LabMonza che aveva segnalato il problema, sollecitando un rapido intervento. "L'ascensore di via Silva è una vecchia conoscenza, il primo che mi è stato chiesto di riparare da quando mi sono insediata - ha spiegato l'assessore alla Politiche abitative Andreina Fumagalli -. Lo faremo certamente sistemare in tempi rapidi. Il problema è che l'impianto è vecchio ed è difficile recuperare i pezzi. Conosco bene anche il problema dell'assegnazione degli alloggi. Purtroppo quando terminano gli alloggi ai piani bassi gli inquilini accettano anche quelli ai piani meglio. Piuttosto che niente, meglio piuttosto. È un tema che nel 2023 affronteremo con tutta la delicatezza e le necessità richieste".