Odori insopportabili la mattina (ma non solo): il comune a caccia della causa

La prima segnalazione era arrivata alla redazione di MonzaToday alla fine di agosto. Quegli strani miasmi che sembravano puzza di uovo marcio e che il nostro lettore denunciava sentire sia la mattina presto sia la sera. Un tanfo che rendeva impossibile tenere aperte le finestre di casa. Una situazione che riguardava oltre alla via De Chirico (dove il monzese vive) anche le limitrofe vie Parma, via Libertà e viale delle Industrie.

Un problema arrivato anche alla consulta Libertà che ha invitato i cittadini – così come aveva già fatto l’assessore all’Ambiente Giada Turato – a monitorare la situazione ed acquisire informazioni che possano consentire una valutazione delle possibili fonti correlate alle molestie segnalate. “Pertanto, si invita i Cittadini a compilare la scheda odori scaricabile al link https://www.comune.monza.it/.../Amb.../Modulistica-ambiente/ per un periodo tempo sufficiente a caratterizzare il fenomeno, ed a restituirla al Settore Ambiente: ambiente@comune.monza.it” si legge sulla pagina social della Consulta Libertà.

Il problema degli strani miasmi in città non è una novità. Già in passato i cittadini del rione Libertà avevano denunciato strani odori dolciastri soprattutto la mattina. Storica, poi, la battaglia portata avanti da quasi 10 anni dal Comitato di quartiere Sant’Albino in merito alle puzze provenienti dall’azienda Asfalti Brianza di Concorezzo dove, oltre al problema olfattivo, i residenti denunciavano la pericolosità per la salute delle polveri emesse durante la fase di produzione. Adesso ancora problemi di odori strani, questa volta dalla zona nei pressi dell’U-Power Stadium.