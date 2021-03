Sindacalisti aggrediti: si scopre che il cantiere edile era abusivo

Settimana scorsa l’aggressione di due sindacalisti all’interno di un cantiere di Ceriano Laghetto: giovedì 25 marzo Cgil scopre che quel cantiere non era stato autorizzato. La notizia arriva direttamente dal Comune di Ceriano Laghetto in seguito alla denuncia del sindacato. Agli uffici municipali non risulta al protocollo la notifica preliminare di quel cantiere edile in centro città.

L’aggressione era avvenuta il 16 marzo: due sindacalisti della Fillea Cgil di Monza e Brianza erano di passaggio per i loro servizi. Si sono fermati in un cantiere di Ceriano Laghetto per informare i lavoratori sulle novità del contratto del comparto quando hanno notato alcune irregolarità e hanno chiesto di parlare con i responsabili. Secondo il racconto della Cgil i due rappresentanti dei lavoratori sarebbero stati aggrediti verbalmente dai committenti. Tempestiva la telefonata alle forze dell’ordine, ma quando la pattuglia dei carabinieri è giunta sul posto gli aggressori erano già andati via. La Cgil ha poi presentato denuncia in Questura.

Nel frattempo dal Comune di Ceriano Laghetto è giunta la notizia che di quel cantiere gli uffici non ne sapevano nulla. “Ringraziamo il sindaco Roberto Leone Crippa per la celerità con la quale ha dato risposta alla richiesta avanzata – commentano dal sindacato -. Rivolgiamo agli enti preposti un appello accorato ad accertare rapidamente le responsabilità di questa situazione perché si contrastino in modo deciso episodi come quello avvenuto nel cantiere di Ceriano Laghetto. È necessaria una legge regionale in campo edilizio”.