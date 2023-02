'Sindacati nazisti': ancora presa di mira la sede della Cgil

La Cgil è stata ancora presa di mira dai vandali. Nella notte tra sabato 18 e domenica 19 febbraio sulla vetrata dell'ingresso della Cgil di Arcore è apparsa la scritta 'Sindacati nazisti'. Accanto la 'firma' con una sorta di doppia 'v' che presumibilmente fa riferimento ai gruppi no vax.

Il fatto è stato denunciato ai carabinieri. Su quanto accaduto la Cgil, contattata dalla redazione di MonzaToday, preferisce non commentare. A sostegno del sindacato invece si è subito schierata l'Anpi di Arcore: "Piena solidarietà al sindacato per questo ennesimo attacco vergognoso", si legge sulla pagina Facebook del gruppo arcorese. Anche la sezione arcorese del Pd si è subito schierata al fianco del sindacato. "Atti come questi non sono accettabili in una società civile e in una città come Arcore. Piena solidarietà alla Cgil, fondamentale presidio di democrazia e diritti", hanno postato sui social.

Già ad agosto 2022 la Cgil era stata presa di mira dai vandali. Le scritte ingiuriose con la firma che faceva presumibilmente risalire ai gruppi no vax erano apparse sulla sede di Desio.