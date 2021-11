Sta meglio la bambina con grave insufficienza respiratoria trasferita al Gaslini

Sabato 30 ottobre era stata trasferita con l'elissocorso dall'ospedale San Gerardo di Monza al Gaslini di Genova. Il disperato tentativo dei medici di salvare quella bambina di un anno che lottava tra la vita e la morte a causa di una gravissima insufficienza respiratoria (non covid).

Adesso le sue condizioni sono migliorate. Lo comunica con un post sui social il governatore della Liguria Giovanni Toti, annunciando il caso di un'altra neonata ricoverata all'ospedale Buzzi di Milano e trasferita nella notte di mercoledì 10 novembre in elisoccorso nel prestigioso ospedale ligure.

La piccina, che ha solo una settimana, presenta gravi difficoltà respiratorie e non rispondeva alle terapie intensive; ma grazie all'intervento urgente del team ECMO dell'istituto genovese, la bambina mè stata trasferita al Gaslini.

"Proprio come hanno fatto per la neonata arrivata pochi giorni fa da Monza - scrive Toti sul suo profilo Facebook -. Le sue condizioni di salute sono già in miglioramento. Orgogliosi ancora una volta della squadra del Gaslini, che non si tira mai indietro per aiutare piccoli pazienti in tutto il mondo. A queste due bimbe e alle loro famiglie va l'abbraccio della Liguria".