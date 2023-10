Maxi controllo in Brianza, un centinaio di automobilisti fermati: multe e denunce

Una nottata di controlli. Limbiate, Meda, Seveso e Cesano Madwerno: questi i comuni brianzoli presidiati da undici pattuglie della polizia locale e provinciale. Quasi trenta agenti e funzionari impegnati a controllare le strade brianzole e i veicoli in transito.

Un'attività che rientra nel piano messo in atto dal “Progetto Parco delle Groane” promosso da Regione Lombardia con la collaborazione delle polizie locali del territorio.

Sono stati centinaia, secondo i dati resi noti, gli automobilisti fermati e venti le sanzioni emesse tra sorpassi vietati ed eccesso di velocità. Due conducenti invece sono stati sorpresi al volante con un tasso alcolemico superiore al limite consentito e per questo denunciati per guida in stato di ebbrezza. Tre le patenti e le assicurazioni ritirate.