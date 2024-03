Cosa è successo a Corrado, scomparso da giorni dopo aver parcheggiato l'auto

Ha parcheggiato la sua auto - una Citroen C3 grigia - ad Albiate poi a piedi, con una andatura che è parsa spaesata si è allontanato a piedi, in direzione di Triuggio. In auto è rimasto il suo cellulare e da quel momento di martedì 12 marzo, ormai una settimana fa, nessuno ha avuto più notizie di Corrado Semeraro.

In Brianza proseguono le ricerche e si susseguono gli appelli per il 55enne di Macherio scomparso da sette giorni. La famiglia si è rivolta all'Associazione Penelope Lombardia e alla trasmissione televisiva "Chi l'ha visto?". "Martedì 12 marzo intorno alle 19 è stato ripreso da una telecamera comunale di Albiate (Monza-Brianza) mentre scendeva dalla sua auto, una Citroen C3 grigia posteggiata all’interno di un parcheggio. Poco dopo è stato ripreso mentre camminava verso il comune di Triuggio che confina con Albiate. Il suo cellulare è rimasto in auto. Gli manca un incisivo" si legge nella scheda sul sito.

"La famiglia del signor Corrado è molto in ansia e chiede l'aiuto di tutti noi per riportarlo a casa! È già passata quasi una settimana, ultimamente aveva avuto qualche episodio di perdita di memoria a breve termine, potrebbe essere in stato confusionale" spiegano dall'Associazione Penelope.

Le ricerche anche coi droni

Dopo la denuncia per la scomparsa dell'uomo in Brianza si è subito attivata la macchina delle ricerche con in prima linea vigili del fuoco e carabinieri. In campo anche i droni per monitorare le aree vicino alla Citroen C3 grigia, abbandonata all’interno del parcheggio del palazzetto dello sport di Albiate. Nella giornata di sabato è stata setacciata la zona boschiva vicino al Lambro con l’unità cinofila e la squadra fluviale con gommone da rafting che ha perlustrato il corso e le rive del fiume mentre a terra sono stati battuti sentieri e anfratti. Al lavoro anche il nucleo Sapr ( Sistema Aeromobile a Pilotaggio Remoto) che ha monitorato dall'alto la zona interessata con droni. Al momento nessuna novità.