Ristoratori in protesta bloccano il traffico lungo la Valassina: è il "funerale del lavoro"

Gli annunci funebri sulle auto in corteo e la colonna di veicoli che dalla Brianza è partita - ancora una volta - in protesta alla volta di Milano. L'intento è lo stesso: far sentire la propria voce e chiedere di poter esercitare il diritto a lavorare. Non sono bastate infatti le aperture limitate reintrodotte con la zona gialla: ristoratori, baristi, proprietari di locali e - questa volta anche titolari di palestre - si sono messi in marcia verso il Palazzo della Regione.

VIDEO - Il corteo di protesta blocca il traffico

Il corteo di protesta è partito mercoledì mattina intorno alle 8.30 da Verano Brianza e le auto hanno percorso tutta la Valassina fino al capoluogo lombardo. Anche questa volta a risentirne è stato il traffico con il tratto congestionato come accaduto lo scorso 21 gennaio quando la manifestazione dei ristoratori della Brianza aveva causato rallentamenti e disagi al traffico, con un sit-in di protesta fuori dalla sede del Pirellone. "Tutto bloccato come lo siamo noi" recita un post che accompagna il video postato dal movimento mercoledì mattina.

FOTO - La partenza del corteo dalla Brianza