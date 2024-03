Incidenti, ubriachi e un incendio: una notte di lavoro per soccorritori e forze dell'ordine

Una notte di intenso lavoro per i soccorritori del 118, per i vigili del fuoco e per le forze dell'ordine. Notte di sirene quella di sabato 2 marzo a Monza e Brianza dove sono state numerose e impegnative le richieste di aiuto.

Numerosi gli incidenti stradali. Poco dopo la mezzanotte il primo intervento ad Agrate Brianza dove lungo la Sp6 c’è stato un incidente tra due auto con quattro feriti: tre donne di 21, 22 de 32 anni e un uomo di 42 anni. Dall’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) sono partiti i soccorsi in codice giallo, ma fortunatamente le condizioni delle persone coinvolte nello schianto erano meno gravi. Il codice è stato declassato da giallo a verde e i feriti trasferiti all’ospedale di Vimercate. Sul posto anche i carabinieri che dovranno ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Incidente poi a Vaprio d’Adda, alle porte della Brianza. Poco prima delle 6 di questa mattina in via Cassano grave incidente, dove sono rimaste coinvolte 2 persone. I soccorsi sono stati allertati in codice rosso: sul posto l’automedica e le ambulanze. Le condizioni dei feriti sono apparse un po’ meno gravi, ma comunque serie e il codice è stato declassato da rosso a giallo. I soccorsi sono ancora in corso.

Alle 6 ancora un incidente, a Monza, in via Sempione. È rimasto ferito un uomo di 32 anni ma non è stato necessario il trasferimento in ospedale. Poco dopo, intorno alle 6.25 uno schianto, sempre a Monza, in viale Delle Industrie dove è rimasto coinvolto un ragazzo di 28 anni. Sul posto gli agenti della polizia locale di Monza e l’ambulanza. I soccorritori sono ancora al lavoro: le condizioni del giovane sono serie.

Infine alle 6.35 a Bernareggio in via Commercio c’è stato un incidente stradale dove sono rimasti coinvolti un uomo di 62 anni e una donna di 57 anni. I soccorritori sono giunti sul posto in codice giallo e i soccorsi sono ancora in corso.

Come sempre non sono mancati gli interventi per intossicazione etilica. Mezz’ora dopo la mezzanotte la chiamata a Concorezzo, per un uomo di 35 anni che si era sentito male in via De Giorgi. L’ambulanza è arrivata in codice rosso e l’uomo è stato trasferito poi in codice verde al Policlinico di Monza.

Notte di lavoro anche per i vigili del fuoco, per un capannone avvolto dalle fiamme a Caponago. Il rogo è divampato intorno alla 01.38 in Cascina Doppia. Fortunatamente non si registrano feriti.

Notizia in aggiornamento