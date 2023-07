Daspo di 5 anni per il papà che aveva aggredito un dirigente di calcio facendogli perdere un rene

Durante un torneo di calcio riservato agli under 9 avrebbe aggredito un dirigente al quale, in seguito a quell’episodio, fu poi asportato un rene. Per l’aggressore, un uomo di 48 anni che vive nella provincia di Monza e Brianza, il questore Marco Odorisio ha emesso un Daspo di 5 anni. L’uomo per 5 anni non potrà accedere alle manifestazioni sportive non solo in Italia, ma anche nel resto degli Stati dell’Unione Europea, oltre che per tutti gli incontri calcistici disputati dalla nazionale italiana all’estero. Il provvedimento gli è stato notificato nella giornata di martedì 18 luglio dagli agenti della Digos.

L’episodio, salito alla ribalta delle cronache nazionali, era avvenuto lo scorso 18 giugno all’oratorio Sant’Ambrogio di Seregno dove era in corso un torneo di calcio per bambini. Dopo quel gravissimo episodio il questore ha avviato subito una mirata attività istruttoria da parte della Divisione Polizia Anticrimine: durante la partita erano iniziate delle scaramucce tra gli spettatori, peraltro parenti dei giovanissimi calciatori. Poi, però, dalle parole si è passati ai fatti. E proprio in quel momento il dirigente - per evitare che la situazione degenerasse - aveva deciso di intervenire. L’uomo, 43enne e dirigente della squadra di casa Asd Polis Sgp, aveva cercato di placare gli animi ma, da quanto riferiscono gli inquirenti, sarebbe stato colpito alle spalle da un forte calcio al fianco sinistro cadendo a terra dolorante.

La partita era stata subito sospesa, e in giovani calciatori erano stati allontanati dal campo. Quando il dirigente era andato negli spogliatoi per parlare con i baby calciatori aveva cercato di minimizzare l’episodio. Ma, da quanto riferisce la questura, dopo un’ora le sue condizioni sono peggiorate. Sono stati allertati i soccorsi e il 43enne è stato trasferito all’ospedale di Desio dove è stato sottoposto ad intervento chirurgico d’urgenza, con l’asportazione del rene sinistro.

Oltre al Daspo di 5 anni il 48enne dovrà rispondere per i reati di lesioni personali gravissime e rissa.