Vetri sfondati, pipì e sporcizia: il parcheggio dove i residenti hanno paura di passare

In balia del degrado, sporco e per qualcuno anche pericoloso. Così i residenti descrivono lo stato in cui versa l'accesso al parcheggio di proprietà del comune di Monza in via della Guerrina a ridosso di via De Chirico. Estintori divelti e svuotati lungo le rampe, con la spuma bianca che ha imbiancato e sporcato tutta la scala, rendendo pericoloso il passaggio con il rischio di scivolare. E ancora sporcizia ovunque con vetri rotti, bottiglie e cartacce abbandonate e pianerottoli trasformati in orinatoi con un odore insopportabile per chi si trova a dover passare di lì. E poi anche gli atti vandalici.

"Questo luogo è in mano ad un banda di ragazzini che in quel luogo fanno di tutto ovvero fumano, urinano, defecano, lasciano scorie di cibo e bottiglie vuote di alcool. E' stato divelto uno degli estintori collocati nel garage sottostante svuotandolo e riversando tutta la polvere nelle scale mettendo così in pericolo l'incolumità delle persone che vi attraversano per raggiungere i propri posti auto" denuncia un residente che ogni giorno attraversa il sottopasso. "Hanno anche sradicato le due manichette antincendio cosicché se dovesse scoppiare un incendio nel garage non ci sarebbe via di salvezza".

E c'è anche chi da lì invece evita di passare. "La scala ha una porta che si apre con una chiave con un cancelletto per accedervi e se prima la serratura funzionava adesso è rotta e non si chiude più quindi chiunque può entrare" racconta un residente che per il posto auto nel garage interrato paga due rate semestrali da 180 euro. "A partire dal pomeriggio qui si danno appuntamenti gruppi di ragazzini che stanno incappucciati sulle scale e si intrattengono e rendono difficoltoso anche il transito. Spesso per evitare questioni o dispetti o ritorsioni passo dal retro e salgo dalla rampa dello scivolo dell'accesso dei veicoli anche se è pericoloso".

"E' in condizioni pietose. Bisognerebbe almeno cambiare la serratura, mettere un lucchetto e provvedere a una igienizzazione" spiega. "Chi parcheggia lì paga per avere un posto auto nel garage e devo passare da una scala in cui rischio di prendere malattie". E la problematica igienico-sanitaria e di degrado non è la sola sollevata perchè sono stati registrati anche vandalismi. "L'altro giorno sono uscito per andare a lavoro e sono passato davanti a un'Audi parcheggiata nel garage interrato: era integra. Quando la sera sono tornato invece ho visto che aveva il lunotto posteriore in frantumi. E il proprietario avrà trovato la brutta sorpresa".

"Come residenti vorremmo vedere qualche pattuglia in più di passaggio, giusto per dare l'idea che anche in questa zona c'è la presenza delle forze dell'ordine" aggiunge. "Ci sentiamo abbandonati". Le segnalazioni, secondo quanto riferito dai residenti, sono state inoltrate al municipio e alla polizia locale.