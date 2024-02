Ragazzino autistico derubato al centro commerciale: denunciata 41enne

I carabinieri della stazione di Vimercate hanno denunciato una 41enne italiana per i reati di evasione, truffa e circonvenzione di incapace.

I fatti, risalgono al mese di gennaio scorso, e sono accaduti all'ora di pranzo all’interno della galleria del centro commerciale "Torri Bianche" dove un 17enne, avvicinato dalla donna, è stato indotto a consegnarle dei soldi con la promessa di ottenere in cambio lo stesso importo in moneta. Come già aveva raccontato MonzaToday.

"Mi cambi i soldi?". Questa la domanda che il ragazzino, uno studente con difficoltà legate allo spettro autistico, si è sentito rivolgere dalla 41enne. Ignaro di essere caduto vittima di una truffa. Non appena ha detto di avere con sé solo 60 euro, infatti, la donna è riuscita infatti a metterci le mani sopra e a svanire nel nulla.

I carabinieri, a seguito della denuncia presentata dalla madre del minorenne, grazie anche alla visione delle immagini registrate dall’impianto di videosorveglianza del centro commerciale e alle puntuali testimonianze di alcuni cittadini che hanno assistito ai fatti, sono giunti all’identificazione dell’autrice del reato. La donna, già sottoposta agli arresti domiciliari per un altro reato, è stata anche deferita per il reato di evasione per essersi recata al centro commerciale violando le misure restrittive.