Guida ubriaco (e con la cocaina nascosta in bocca) e finisce fuori strada: 22enne denunciato

È stato fermato dai carabinieri dopo che, ubriaco, è finito fuori strada con la macchina. E in bocca le sono state trovate nascoste diverse dosi di cocaina.

A Vimercate è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza, detenzione illegale di sostanze stupefacenti e soggiorno illegale sul territorio nazionale un 22enne originario del Marocco, in Italia senza fissa dimora. I militari sono infatti intervenuti nel corso della serata del 13 marzo lungo la Sp 3 di Bernareggio, dove era stata segnalata un’autovettura di media cilindrata finita fuori strada. Alla guida della stessa c'era il 22enne, e a bordo due passeggeri, un 21enne marocchino e un 25enne libico, trasportati rispettivamente al San Gerardo e all'ospedale di Vimercate a seguito delle contusioni riportate.

È stato proprio durante i controlli di rito che i carabinieri si sono accorti di quanto il 22enne occultava occultava nel cavo orale. Ovvero ben 5 dosi di cocaina, poi sequestrate. In evidente stato di alterazione, verosimilmente indotto dall’abuso di sostanze, il giovane prima del prima del trasporto in ospedale ha rifiutato di sottoporsi ad alcooltest, incorrendo nella violazione prevista. Risultato anche privo di permesso di soggiorno è stato dunque denunciato.