Intrappolati e derubati nel sottopasso allagato: oltre ai soccorritori arriva il ladro

Erano rimasti intrappolati nel sottopasso allagato del ponte delle 5 curve, in via Toniolo, erano usciti dall’auto passando dal finestrino poi, una volta finiti a mollo, hanno cercato di spostare la loro vettura e di metterla in sicurezza. Prima di uscire avevano riposto la borsa e il borsello (con poche decine di euro, i documenti, le carte di credito, le chiavi di casa e il cellulare) sul sedile posteriore. Poi, grazie al buon cuore di altri automobilisti di passaggio, sono riusciti a spostare la macchina e a metterla nei pressi del deposito degli autobus. Quando però, finito il gran caos, hanno aperto l’auto l’amara sorpresa: il borsello non c’era più.

Una brutta storia di sciacallaggio quella è accaduta a una coppia di monzesi che nella serata di venerdì 21 luglio, nel grande caos post nubifragio, sono stati derubati. Oltre a ricevere l’aiuto e la solidarietà di un alcune persone sono stati presi di mira anche da un ladro. È la stessa coppia che ha raccontato a MonzaToday questo episodio che lascia l’amaro in bocca, e la rabbia per un gesto increscioso che diventa ancora più vile proprio perché compiuto in un momento così drammatico.

"Siamo usciti dal finestrino"

“Quando il temporale è terminato siamo saliti in auto e ci siamo diretti da mia suocera - spiega l’uomo che era in auto con la moglie -. Purtroppo ha seri problemi di salute e dopo il tremendo acquazzone era anche molto agitata. Non potevamo rinviare l’uscita”. Ma arrivati al ponte delle 5 curve l’auto resta bloccata: il sottopasso era allagato, i sensori posizionati il mese scorso che avrebbero dovuto avvertire gli automobilisti in caso di allagamento, non erano entrati in funzione, né erano state ancora posizionate le transenne.

“Guido sempre con estrema prudenza - prosegue -. Non ho fatto in tempo ad entrare con le ruote anteriori che l’auto si è bloccata e ci siamo trovati a mollo nel tunnel. Siamo dovuti uscire dai finestrini, con l’acqua che arrivava fino alle ascelle. Anche altri automobilisti sono rimasti in panne. Nel frattempo continuavano ad arrivare auto. Mia moglie indicava di fermarsi, perché il tunnel era allagato. Peraltro quel ponte presenta una falsa prospettiva e il marciapiede, anche nel punto all’apparenza più basso, è comunque alto”.

Tra i soccorritori anche il ladro

A quel punto è iniziata la gara di solidarietà con alcune persone che hanno dato una mano alla coppia per far uscire l’auto dal sottopasso e metterla in sicurezza, per poi contattare il carro attrezzi. Ma proprio in quel momento, insieme a quel gruppo di persone che davano una mano, si è unito qualcuno che aveva propositi tutt’altro che generosi. “Non sappiamo chi sia stato a compiere un atto tanto vile e deplorevole - prosegue -. In quel momento concitato era venuto a darci una mano, oltre agli automobilisti, anche un giovane di passaggio che poco dopo è sparito. Un atto meschino che ci ha creato danni e disagi”.

Mentre la città era sott’acqua e molte strade bloccate da alberi e rami caduti, l’uomo si è precipitato a casa, terrorizzato dall’idea che il ladro potesse arrivare prima di lui. “Per fortuna non è successo nulla - continua -. Mi sono subito attivato per cambiare la serratura, per bloccare le carte di credito. Per fare la denuncia mi sono presentato dai carabinieri con la scheda elettorale, era l’unico documento che avevo. Per fortuna gli uffici comunali mi hanno fissato a breve un appuntamento per rifare la carte di identità”.

"Grazie a chi ci ha aiutato"

C’è tanta amarezza e tristezza nella voce del monzese che ringrazia la generosità e bontà trovata in quel momento in quei passanti che lo hanno aiutato, e nei giorni successivi tra gli amici e i conoscenti che si sono messi a disposizione. L’uomo, la sera stessa, è poi ritornato sul posto per prendere alcuni oggetti che c’erano nell’auto. “Era circa mezzanotte e a quel punto il sottopasso era stato transennato”, conclude.