Desio piange il dottor Mazzacuva, noto medico e politico

Desio piange la morte del dottor Nicola Mazzacuva. Il noto medico di medicina generale di Desio si è spento nella giornata di sabato 22 luglio. La notizia si è subito diffusa anche in città dove Mazzucuva era noto, non solo per aver curato intere generazioni di desiani, ma anche per il suo impegno politico che in passato lo ha visto ricoprire anche il ruolo di presidente del consiglio comunale.

“Da parte mia e di tutta l’amministrazione il ringraziamento per il lavoro svolto in favore della nostra Comunità, con le più sentite condoglianze alla famiglia. Riposa in pace” scrive il sindaco Simone Gargiulo sul suo profilo Facebook.

Tantissime le dimostrazioni di cordoglio e di affetto apparse sui social che lo ricordano come un professionista molto preparato e sempre disponibile. Tanto che nell’estate del 2006 si era messo volontariamente a disposizione di una coppia brianzola per accompagnarla negli Stati Uniti. Il figlio Mattia, 10 anni, era malato di adenoleucodistrofia, una malattia che non gli ha lasciato scampo. Grazie a una gara di solidarietà i genitori erano riusciti a organizzare una trasferta a New York per visite e cure, ma le compagnie aeree – per viaggi con pazienti affetti da patologie così gravi – obbligavano la presenza anche di un medico. Il dottor Mazzacuva si era subito reso disponibile e aveva accompagnato i genitori e il piccolo Mattia in questo viaggio della speranza che, purtroppo, non è servito a salvare il piccolo morto nel 2008.