Dopo 3 mesi di ricerche trovano il loro cane che vaga per strada

Uno sguardo e poi un grido liberatorio. Un grido di gioia. Quel cane che stava vagando per le strade di Desio era la sua Febe, la sua cagnolona che tre mesi prima era scomparsa e di cui si erano perse completamente le tracce.

Il nuovo anno inizia con una bella sorpresa per Febe e la sua famiglia. Esattamente tre mesi prima, il 12 ottobre, Febe era scomparsa. "Probabilmente era rimasta chiusa fuori dal cancello della ditta di Desio dove la sua famiglia vive - racconta Said Beid, il pet detective che ha aiutato i proprietari nella ricerca del cane -. Sono scattate immediatamente le ricerche, ma di Febe nessuna traccia".

Manifesti, volantini, e anche un tam tam sui social. Ma il cane sembrava sparito nel nulla. I proprietari erano disposti a dare una ricompensa a chi li avesse aiutati a riportare a casa Febe. Ma da quel 12 ottobre non hanno mai ricevuto segnalazioni. Fino a qualche giorno fa quando su un gruppo Facebook di Desio è stata postata l'immagine di un cane che da qualche tempo vagava per le vie della città.

Said e il proprietario si sono immediatamente recati sul posto. Non appena il proprietario ha visto il cane lo ha chiamato. Era lei, la sua Febe, che le è corsa incontro felice.

"Il cane stava bene - prosegue Said -. Pulito e ben nutrito. Molto probabilmente è stato trovato in strada da qualcuno che poi lo ha portato a casa, tenendoselo in giardino o nell'orto senza portarlo dal veterinario per la verifica del microchip e quindi l'individuazione del proprietario". Proprio come era già accaduto alcuni mesi fa per un cucciolo del maneggio di Villasanta. In quel caso il cane è ritornato dopo pochi giorni: qualcuno lo ha lasciato proprio all'ingresso della struttura e poi si è allontanato.