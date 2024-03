Fine di un incubo: arrestato l'uomo che in bicicletta scippava le donne anziane

In Brianza è la fine dell’incubo per le donne anziane. È stato arrestato dai carabinieri della stazione di Desio il presunto scippatore delle “nonnine”. I militari, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Monza su richiesta della Procura di Monza, hanno arrestato un 31enne italiano gravemente indiziato di una serie di reati predatori avvenuti a Desio e a Varedo tra la fine del 2023 e febbraio di quest’anno.

Le vittime sempre le donne anziane alle quali portava via la borsetta, in alcuni casi violentemente e facendole cadere. Il primo episodio risale all’antivigilia di Natale a Varedo. Vittima una donna di 87 anni che stava camminando. Il presunto scippatore l’avrebbe sorpresa alle spalle e strappato di mano la borsetta. La donna era caduta a terra procurandosi ferite che i medici del pronto soccorso avevano definito guaribili in 7 giorni. Il secondo colpo il 5 gennaio a Desio. La vittima sempre una donna. La poveretta, 78enne, era intenta a cercare le chiavi di casa nella borsetta. L’uomo, in bicicletta, per rubarle la borsa l’avrebbe strattonata facendola cadere e procurandole alcune escoriazioni sulle gambe.

Il terzo colpo il 25 gennaio ancora a Desio. Vittima una donna di 60 anni alla quale il presunto scippatore le avrebbe rubato la borsa con all’interno denaro, un telefono cellulare e svariate carte di credito, successivamente utilizzate per effettuare alcuni prelievi presso gli sportelli bancomat. L’ultimo colpo poco più di un mese fa, sempre a Desio dove ad avere la peggio è stata una donna di 91 anni. La donna stava passeggiando vicino a casa quando sarebbe stata avvicinata dal borseggiatore, anche questa volta in sella alla bici, che le avrebbe strappato la borsetta facendola cadere. Una brutta caduta che alla poveretta è costata 10 giorni di prognosi.

I carabinieri hanno subito avviato le indagini e grazie alle testimonianze raccolte e alle immagini di videosorveglianza sono riusciti a risalire al presunto colpevole. Il 31enne è stato trasferito nel carcere di Monza a disposizione dell’autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento.