Donna muore sotto un treno alle porte di Monza

Dramma venerdì mattina in stazione a Milano. Una donna, la cui identità non è ancora nota, è morta investita da un treno a Lambrate, nello scalo ferroviario di piazza Enrico Bottini lungo i binari della direttrice che conduce anche a Monza e in Brianza.

Stando alle prime informazioni finora fornite dai vigili del fuoco, la tragedia si è consumata al binario 11 pochi minuti dopo le 5.30. La vittima sarebbe stata travolta da un convoglio che viaggiava in direzione Rogoredo. Sul posto sono intervenuti gli equipaggi di un'ambulanza e un'auto medica del 118 - che non hanno potuto far altro che constatare il decesso della donna -, gli agenti della Polfer e proprio i pompieri. Sembra, secondo i primi rilievi, che si sia trattato di un gesto volontario. La vittima non è ancora stata identificata, mentre il macchinista - un 59enne - è stato visitato dai sanitari per lo shock.

Inevitabili le ripercussioni sulla circolazione dei treni, che oggi dovranno fare i conti anche con lo sciopero. I binari 10, 11 e 12 sono stati chiusi e interdetti al passaggio dei treni. "Nel Nodo di Milano circolazione ferroviaria rallentata in prossimità di Milano Lambrate per l'investimento di una persona da parte di un treno. Le autorità competenti sono presenti sul posto per svolgere i necessari accertamenti. Sospesa - ha fatto sapere Rfi alle 6- la circolazione per i treni provenienti da Bologna e da e per Genova".

Alle 7.30 la stessa Rete ferroviaria italiana segnala ritardi e rallentamenti "fino a 20 minuti" per i treni delle due linee.