In un hotel di Monza la donna ricercata da anni e madre di 9 figli: ma i poliziotti non la possono arrestare

Quando i poliziotti l’hanno rintracciata in un albergo di Monza insieme al suo compagno, non hanno potuto far altro che avvisare l’autorità giudiziaria al fine di disporre un nuovo rinvio dell’esecuzione della pena residua di quasi 8 anni. La donna, infatti, con un lungo curriculum di reati alle spalle, non poteva essere arrestata perché incinta. Quando i poliziotti l’hanno fermata la 32enne – originaria della Bosnia – ha presentato loro il certificato medico che attestava la gravidanza: la giovane, infatti, era in attesa del decimo figlio.

Il fatto è accaduto a Monza. Nella notte di giovedì 3 agosto alla centrale operativa della questura è giunta una segnalazione di “alert” che segnalava la presenza nella struttura recettiva del capoluogo di una persona che risultava essere ricercata: su di lei pendeva un ordine di esecuzione penale emesso dalla procura della Repubblica del tribunale di Imperia. La donna avrebbe dovuto scontare una condanna a quasi 8 anni di carcere per reati contro il patrimonio e la persona. Una lunga lista di reati che la giovane aveva iniziato a commettere quando era ancora minorenne. Secondo quanto riferisce la questura di Monza fin dall’età di 13 anni la donna si era resa protagonista di decine di furti e scippi, oltre a violazioni in materia di armi e reati in materia di immigrazione. Più volte, in diverse città, le era stato vietato di accedere a stazioni e metropolitane a causa dei continui tentativi di borseggio. A marzo di quest'anno il questore di Milano le aveva vietato l’accesso all’intera rete metropolitana e ferroviaria (compresi gli accessi di superficie e le immediate vicinanze) per 12 mesi. La donna aveva fornito più volte generali diverse. Una sfilza di reati commessi dal 2004 al 2022 che, complessivamente, vedono la 32enne dover scontare quasi 8 anni di detenzione (per l’esattezza 7 anni, 11 mesi e 9 giorni), oltre a dover pagare una multa di 4mila e 60 euro.

Tuttavia, nonostante in questi anni la polizia l’abbia più volte fermata non l’ha mai potuta arrestare perché si trovava in condizioni personali o familiari tali da non poterla portare in carcere. E anche questa volta per la 32enne non si apriranno le porte della casa circondariale. Infatti la donna è incinta. Già madre di 9 figli ed in attesa del decimo i poliziotti non hanno potuto procedere al suo trasferimento in carcere.