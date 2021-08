Gattile al collasso: boom di abbandoni e cessioni, 110 gatti attendono una famiglia

“Siamo al collasso, non ce la facciamo più. Dall’inizio dell’anno abbiamo più che triplicato l’accoglienza di gatti, e gli arrivi di nuovi mici non si fermano”.

Il grido d’allarme arriva dai volontari dell’Enpa di Monza: nel rifugio di via San Damiano sono ospitati 110 gatti (all’inizio dell’anno erano 30). Un’invasione felina che si è concentrata soprattutto durante il periodo estivo con il continuo arrivo di nuovi gatti, di tutte le razze, di tutte le età. Molti ceduti dai proprietari, rivivendo così quanto già successo con i cani ceduti dopo la grande compagnia che hanno fatto durante il lockdown. Ma tanti anche quelli recuperati dai volontari dell’Ente nazionale protezione animali, oltre all’individuazione di nuove colonie feline prima non censite.

"È una situazione esplosiva - spiegano dal rifugio -. Non ce la facciamo più. Cerchiamo disperatamente famiglie che adottino i gatti. C’è sempre la preoccupazione che a causa del sovraffollamento possa scoppiare qualche epidemia, anche se vengono prese tutte le precauzioni del caso, e i gatti sono tutti vaccinati”.

Tante le storie (qualche volta drammatiche) raccolte in queste ultime settimane dai volontari. C’è chi ha abbandonato un’intera famiglia di gatti. Li hanno lasciati in uno scatolone davanti all’ingresso del rifugio: papà persiano di razza, mamma incrocio tutta nera e relativa prole. Il papà, battezzato Albertino, ha dovuto subire una vera e propria seduta di toelettatura per eliminare tutto il lungo pelo che la trascuratezza e l’incuria hanno trasformato in riccioli rasta ormai indistricabili.

Chi vuole adottare un gatto può scrivere a adozioni.gatti@enpamonza.it

Per chi non si sente pronto ad adottare, ma desidera comunque dare una mano, può con la donazione di cibo tipo kitten che si può far recapitare direttamente all’Enpa. Tutti i dettagli sul sito www.enpamonza.it.