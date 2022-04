La festa per i 170 anni della polizia in Villa Reale

Sono state le note dell'inno nazionale martedì mattina ad aprire la cerimonia dell'anniversario dei 170 anni dalla fondazione della polizia di Stato a Monza. Una festa non solo della polizia ma per tutti, in un luogo che è il simbolo della città e della sua storia: la Villa Reale. La Reggia di Monza per una giornata si è tinta di "azzurro" e nella cornice verde del parco e dell'avancorte hanno fatto capolino i mezzi storici della polizia insieme a una elegante squadra a cavallo davanti a istituzioni, autorità civili, militari e religiose e studenti.

Le note dell'inno di Mameli cantato dal tenore Lorenzo De Caro sono risuonate nel parco accompagnate alla melodia del pianoforte della professoressa Vittoria Faggiani del liceo musicale Zucchi. Dopo la lettura del messaggio del presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione delle celebrazioni per i 170 anni dalla fondazione, sono stati riportati anche gli interventi del ministro dell'Interno Luciana Lamorgese e del capo della polizia Lamberto Giannini che ha ricordato anche l'impegno degli agenti in due anni difficili di pandemia durante i quali sono stati 34mila i poliziotti contagiati dal virus e 20 le vittime del covid.

Interventi letti con commozione e solennità alternati a momenti musicali hanno caratterizzato la cerimonia che era aperta a tutta la cittadinanza per mandare, ancora una volta, un messaggio di vicinanza, sottolineando il motto stesso della polizia di Stato e tema delle celebrazioni: Esserci sempre. Per tutti.

Le parole del questore

"L’anniversario della Fondazione della Polizia di Stato è tradizionalmente l’occasione per fare il punto della situazione su un anno di attività e di impegno professionale e, al tempo stesso, per scrutare l’orizzonte delineando gli obiettivi da perseguire nel tempo a venire" ha detto il questore Marco Odorisio, prendendo la parola davanti alle autorità civili, militari, religiose e alle istituzioni presenti. "Dopo una prima impressione, fortemente positiva, già maturata nei primi giorni, questi mesi iniziali hanno confermato la conoscenza di un tessuto sociale fortemente caratterizzato da laboriosità, serietà, dignità, portatore di quei positivi valori che, nell’attuale difficile e complesso contesto sociale ed economico, condizionato da oltre due anni di pandemia, fungono altresì da argine e frangiflutto dinanzi al rischio di possibili e pericolose derive sempre in agguato".

Prevenzione e controllo del territorio, tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, prossimità e vicinanza al cittadino e crescita professionale: questi i quattro punti cardine che il questore ha spiegato essere le linee di indirizzo dell'attività della polizia sul territorio in collaborazione con tutte le altre forze di polizia per formare una "équipe della sicurezza" pronta a dare risposta ai cittadini. E poi, doverosi, i ringraziamenti a tutte quelle donne e uomini che indossano la divisa ogni giorno, in ufficio o in strada. Giorno e notte. "In conclusione, un forte abbraccio ed un sentito ringraziamento a tutte le donne e gli uomini della Polizia di Stato e dell’Amministrazione Civile dell’Interno, a chi è in ufficio e a chi lavorando in strada, giorno e notte, raccoglie le istanze di chi si trova, per qualunque ragione, in una situazione di bisogno" ha detto il questore.

La consegna dei riconoscimenti

La cerimonia è stata anche l'occasione per consegnare encomi e riconoscimenti concessi dal Ministero dell'Interno e dal capo della polizia al personale che negli anni si è distinto per meriti di servizio. Di seguito i nomi dei premiati e la menzione per il riconoscimento.