Fine settimana a Monza e provincia: le ambulanze impegnate a soccorrere chi ha bevuto troppo

Le notti del fine settimana a Monza e Brianza sono sempre molto impegnative per il 118 e i soccorsi in generale perchè come è ovvio che sia c'è molta piu gente sulle strade. Tantissimi gli interventi riportati da Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) sia nella serata-nottata di venerdì che in quella di ieri sabato 9 aprile. Tra tutti evidenziamo quelli, purtroppo sempre più frequenti nell'ultimo periodo, per aiutare chi ha bevuto troppo.

Venerdì notte alle 2.48 un codice giallo è partito per raggiungere piazza Garibaldi dove un 20enne è stato trasportato per intossicazione etilica all'ospedale San Gerardo. A Vimercate sabato pomeriggio poco prima delle 15 un'ambulanza della Croce Rossa ha raggiunto via Mazzini in aiuto di un 51enne. Non è stato necessario il ricovero ma il mezzo del 118 ha comunque effettuato l'uscita. All'1.30 di sabato notte nuova chiamata per intossicazione etilica, questa volta a Seregno in via Seregno Stefano, dove un 21enne è stato soccorso e trasportato all'ospedale San Gerardo. Infine in piazza Cambiaghi a Monza, l'ambulanza è arrivata alle 2.40 di notte per un uomo di 45 anni che è stato portato al Policlinico.