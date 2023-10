La Foa Boccaccio inneggia all'intifada e annuncia una manifestazione anche a Monza

La guerra in Israele scalda gli animi anche a Monza. La Foa Boccaccio espone uno striscione pro Palestina. “Intifada fino alla vittoria! Con il popolo palestinese contro l’oppressione di Israele”: questo recita lo striscione posizionato sopra il sottopasso di via Rota Grassi e poi condiviso sulla pagina Instagram del centro sociale.

A due giorni dal grande raduno del Boccaccio a Monza nell’area di via Salvo D’Acquisto con circa 300 persone provenienti anche dai centri sociali svizzeri e tedeschi, gli antagonisti monzesi adesso esprimono la propria posizione in merito alla guerra appena scoppiata in Medioriente. E annunciano manifestazioni in piazza anche a Monza.

Nella ricostruzione che gli antagonisti fanno sui social alla fine definiscono l’attacco terroristico contro Israele come un “atto disperato di resistenza nella lotta di liberazione e decolonizzazione della Palestina dall’oppressione israeliana. A noi quindi il compito di chiamare le cose con il proprio nome e proseguire ora più che mai nel percorso che da 20 anni ci vede legati a progetti di solidarietà internazionalista con il popolo palestinese. Invitiamo tutti a prendere parte alle mobilitazioni di Milano, in attesa settimana prossima di costruire un momento di piazza anche nella nostra città”.

Intanto proprio ieri, lunedì 9 ottobre, all’inizio del consiglio comunale c’è stato un minuto di silenzio e di riflessione. “Negli ultimi giorni il mondo ha dovuto affrontare una serie di disgrazie e scelte umane scellerate - ha ricordato la presidente Cherubina Bertola, prima dell’avio dei lavori dell’aula -. Ricordo le vittime di Mestre, lo sviluppo della guerra in Israele, i terremoti in Afghanistan e in Messico”.