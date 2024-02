Palloncini bianchi e rombo di moto per l'addio a Riccardo Vinci, morto a 16 anni

Palloncini bianchi e il rombo delle moto degli amici che hanno voluto salutare così, con il suono che più amava, Ricky.

Riccardo Vinci, 16 anni, di Macherio è morto in ospedale in seguito a un incidente stradale che lo ha coinvolto mentre era in sella al suo motorino a Lissone, settimana scorsa. Fatale lo schianto con un'utilitaria a un incrocio, poi tre giorni di agonia in ospedale.

Sabato mattina, a una settimana di distanza dal tragico incidente, si sono tenuti i funerali per dire addio al giovane studente dell'istituto dei Salesiani di Sesto San Giovanni che frequentava il secondo anno dell'indirizzo termoidraulica.

La funzione è stata celebrata nella chiesa di Bareggia, frazione di Macherio. In chiesa una folla di persone, tra parenti e amici, hanno voluto salutare per l'ultima volta Riccardo Vinci. All'esterno, sul sagrato, palloncini, striscioni per ricordare il 16enne pieno di vita e sempre disponibile con gli altri. E gas con le moto, per salutarlo con il suono che amava di più.