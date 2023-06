Va all'Esselunga e compra una bibita, ma tenta di portare via "gratis" quasi 500 euro di alcolici

Quando è entrato al supermercato ha riempito lo zainetto e un sacchetto di alcolici. Poi ha preso anche una bibita in lattina e si è diretto alle casse automatiche. Lì, però, invece di svuotare zainetto e borsa ha pagato solo la bibita e poi ha cercato di dirigersi verso l’uscita. Ma un addetto alla sicurezza si è accorto e lo ha fermato.

Il fatto è accaduto sabato 24 giugno all’Esselunga di Seregno. L’uomo – poi identificato in 32enne originario del Pakistan e richiedente asilo – intorno alle 19.30 è andato a fare la spesa. Aveva riempito zaino e borsa con numerosi alcolici: una spesa del valore di quasi 500 euro. Ma arrivato alle casse automatiche ha pagato solo la bibita. Quando l’addetto alla sicurezza lo ha fermato l’uomo ha mostrato lo scontrino. È stato, però, trattenuto e all’arrivo dei carabinieri della stazione di Meda ha aperto zaino e borsa e ha riconsegnato tutta la spesa non pagata (per un valore di 482 euro).

Il giovane, privo di documenti e poi identificato in caserma, è stato arrestato per il reato di furto aggravato, è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della caserma di Seregno in attesa dell’udienza di convalida e del processo per direttissima fissato per la mattinata di domani, lunedì 26 giugno.