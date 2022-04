I ladri incastrati dalla vicina che li vede dallo spioncino

Loro non vedevano lei, ma lei vedeva benissimo loro. Due uomini - un colombiano senza fissa dimora e un suo connazionale domiciliato a Pioltello, entrambi 40enni ed entrambi irregolari in Italia - sono stati arrestati martedì mattina a Sesto San Giovanni dopo aver cercato di mettere a segno un furto in un appartamento.

A tradire i due, che stavano colpendo in un'abitazione al terzo piano di un condominio di via Martesana, è stata la dirimpettaia della proprietaria della casa che i 40enni avrebbero voluto svaligiare. Guardando dallo spioncino, la vicina si è accorta dei ladri - che erano già riusciti a smontare il blocco della serratura del portone - e ha dato l'allarme alle forze dell'ordine.

Sul posto sono quindi immediatamente intervenuti gli agenti delle volanti del commissariato di Sesto San Giovanni, che hanno fermato i due. I ladri, trovati in possesso di cacciaviti e vari attrezzi da scasso, sono stati arrestati in flagranza con l'accusa di tentato furto in abitazione.