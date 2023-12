Ragazza ipovedente derubata in piazza a Concorezzo sulla pista di pattinaggio

Doveva essere un momento di divertimento e di svago e invece il pomeriggio sulla pista di pattinaggio in piazza a una ragazza ipovedente a Concorezzo lo scorso sabato 9 dicembre ha lasciatosoltanto un amaro ricordo. E' stata derubata proprio mentre stava per tornare a casa. E ora sull'episodio indagano i carabinieri della compagnia di Vimercate.

La giovane, secondo quanto riferito, sarebbe stata avvicinata da qualcuno mentre era nell'area della pista di ghiaccio allestita per il periodo natalizio in piazza della Pace. Proprio mentre si stava slacciando i pattini per toglierli e rimettere le sue scarpe dalla tasca le è stato sfilato lo smartphone che è sparito. Così come, nella confusione, sarebbe riuscito ad allontanarsi anche il ladro o la ladra entrata in azione.

In seguito all'episodio sono stati allertati anche i carabinieri a cui è stata sporta denuncia. Sempre a Concorezzo qualche tempo fa un altro spiacevole episodio aveva coinvolto un giovane: un ragazzo autistico che, secondo quanto raccontato dal padre, era stato accerchiato per essere derubato del suo pranzo mentre tornava a casa da un fast food. Cinque ragazzini si sarebbero avvicinati alla bici con in sella il giovane per agredirlo e portargli via il sacchetto con menù. Anche in questo caso l'episodio era avvenuto in centro, in via Libertà. Indagini in corso.