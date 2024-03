Ruba una felpa e un cappello alla Rinascente e nelle scarpe i poliziotti gli trovano la droga

Con il complice, che poi ha indicato ai poliziotti, avrebbe rubato alcuni indumenti rompendo il dispositivo di antitaccheggio. Quando gli agenti lo hanno fermato, oltre a recuperare la merce rubata, gli hanno trovato della droga nelle scarpe.

Il fatto è accaduto a Monza domenica 17 marzo. Intorno alle 13 dalla Rinascente di largo Mazzini è stato segnalato il presunto furto da parte di due giovani. Quando gli agenti della questura sono arrivati nel grande store il personale ha indicato i presunti ladri che, alla vista degli agenti, si sono dati alla fuga in due direzioni diverse. I poliziotti e il personale della sicurezza sono riusciti a fermare uno dei due giovani. Il ragazzo, un 25enne originario del Marocco, aveva un cappellino e una felpa del valore totale di oltre 160 euro. Durante la perquisizione gli agenti gli hanno trovato all’interno delle scarpe anche della droga (hashish). Dalle verifiche gli agenti hanno scoperto che il ragazzo era già noto alle forze dell’ordine per spaccio di droga a Monza e Brianza e a novembre 2023 era stato già arrestato in flagranza dalla polizia, dopo aver rotto con un masso una vetrina del centro di Monza cercando poi di rubare il contenuto del registratore di cassa.

Durante il trasferimento in questura il giovane ha anche indicato il suo presunto complice: un connazionale di 29 anni. Il 25enne, irregolare in Italia e senza fissa dimora, è stato arrestato e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria presso la Procura della Repubblica di Monza. Lunedì si è svolta la direttissima: il giudice ha disposto la custodia cautelare in carcere.