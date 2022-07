L'ex area dismessa che diventerà polo produttivo

Una seconda vita per l'area dismessa di Giussano al confine con Verano Brianza. Il consiglio comunale guidato dal sindaco Marco Citterio ha dato il via libera alla richiesta avanzata dalla proprietà Malberti Holding Spa di recuperare e rigenerare quell'area ormai abbandonata.

Il progetto

Uno spazio di oltre 27mila metri quadrati (con un'area coperta di circa 9mila metri quadrati) dove verrà avviata una nuova attività produttiva che avrà importanti ricadute anche sul territorio. Quell'area, già industriale, era abbandonata da oltre 5 anni. È formata da capannoni industriali e fabbricati accessori in più corpi di fabbrica con annessi appezzamenti di terreno. Uno spazio abbandonato che adesso ritornerà a vivere e a produrre. La delibera, approvata dal consiglio comunale, ha riconosciuto per l’intero ambito, per decenni uno dei poli produttivi più importanti della città di Giussano, l’interesse pubblico nel recupero degli immobili individuati in modo da avviare azioni di rigenerazione urbana sul territorio. Come specificato dal documento approvato dall'aula “il perdurare dell’attuale stato di dismissione può incidere negativamente sull’intero tessuto urbano del Comune di Giussano per le dimensioni dell’area e per la posizione della stessa, situata nelle immediate vicinanze della Strada Statale 36” Da qui la decisione di accogliere il progetto di rigenerazione urbana presentato dalla proprietà.

"Rinascita per la città"

“L’istanza avanzata dalla proprietà è una delle prime relative alla rigenerazione urbana che rientra nei parametri previsti dalla legge regionale in materia - commenta il sindaco Marco Citterio -. Accogliendo l’istanza, diamo il via ad un iter che porterà a rigenerare un’area preservando l’idea di bello, non consumando ulteriore territorio e innovandolo con edifici di ultima generazione, in grado di rappresentare un nuovo biglietto da visita lungo l’asse della Valassina”. “Questo è un esempio di virtuosa rigenerazione urbana, fondamentale in un territorio come il nostro - aggiunge l'assessore all’Urbanistica Felice Pozzi -. L’insediamento attuale verrà per gran parte riconvertito e adattato, mentre solo una porzione sarà ricostruita e ospiterà uffici e spazi espositivi. La procedura amministrativa per il rilascio del permesso di costruire richiesto dalla nuova società proprietaria dell’area, sarà oggetto di un successivo accordo di programma tra le due amministrazioni coinvolte”.