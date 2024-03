Blitz nel parcheggio dell'ospedale a Monza, gomme tagliate alle auto dei dipendenti

Avevano appena finito il turno e volevano solo tornare a casa. Ma quando si sono incamminati verso le proprie auto nel parcheggio hanno trovato una brutta sorpresa: gomme squarciate. A qualcuno i vandali hanno tagliato tutti e quattro i pneumatici, ad altri solo due ma tanto bastava a rendere impossibile spostare la vettura. E tornare a casa.

Vittime dei vandalismi sono stati alcuni infermieri dell'ospedale San Gerardo di Monza. L'episodio è avvenuto nella serata di giovedì 7 marzo e per quanto accaduto sono già state presentate alcune denunce. "Alcuni operatori sanitari che smontavano dal turno del pomeriggio hanno trovato una brutta sorpresa una volta raggiunto il parcheggio interno dell'ospedale: hanno trovato le auto con le gomme tagliate. Sono stati almeno cinque i veicoli danneggiati" racconta Nicola Barreca, infermiere del San Gerardo e delegato sindacale NurSind.

Gli atti vandalici, secondo quanto ricostruito, hanno colpito vetture in sosta in settori diversi dell'area riservata alle auto dei dipendenti. "Sono presenti alcune telecamere per cui si spera che dall'acquisizione dei video su richiesta delle autorità si possa risalire all'autore o gli autori" prosegue Barreca. "Non abbiamo elementi per dire se si sia trattato di un blitz casuale e generico o voluto, per colpire il personale sanitario".

"Sicuramente si tratta dell'ennesimo atto contro gli operatori sanitari che in questo momento sia al San Gerardo che in tutta Italia e in Lombardia stanno facendo fatica per carichi di lavoro e mancanza cronica di personale, per il peso degli straordinari e le condizioni economiche e questo attacco non aiuta sia dal punto di vista materiale che morale. Siamo una categoria che da anni è sottoposta a stress di vario tipo dalla pandemia fino ai carichi di lavoro che restano alti" spiega Barreca che menziona anche le difficoltà legate alle agressioni, in pronto soccorso e in reparto contro il personale sanitario.

"Questo è stato un episodio molto eclatante, sono stati colpiti molti operatori che hanno subito un danno". E adesso dovranno riparare le auto a proprie spese. "Ieri sera i colleghi sono stati costretti a farsi venire a prendere dai familiari e c'è chi adesso deve cambiare tutte e quattro le gomme".

"Siamo dispiaciuti e rammaricati per quanto accaduto ai nostri dipendenti. C'è grande attenzione da parte della Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori per la sicurezza del proprio personale, in un periodo come questo in cui si stanno diffondendo episodi di aggressione dirette o indirette, come questa, su chi opera con impegno e abnegazione per la salute dei cittadini. Riguardo all’episodio specifico, i nostri dipendenti provvederanno a sporgere regolare denuncia. Dal canto nostro stiamo visualizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza per cercare di risalire agli autori del gesto. Intensificheremo i controlli sugli spazi parcheggio da parte della nostra vigilanza interna" ha dichiarato a MonzaToday Silvano Casazza, direttore generale della Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori.