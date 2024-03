A Monza ancora vandali contro le auto in sosta: tagliate le gomme a 12 macchine

Settimana scorsa erano state prese di mira 20 auto parcheggiate nell’area di sosta vicino alla scuola di via Debussy. Oggi altre 12, non nella stessa zona, ma in zona Triante tra la fine di via Sempione e l’inizio di via Monte Bianco. Un parcheggio che, come riferisce qualche residente a MonzaToday, viene utilizzato come luogo di spaccio o per iniettarsi la droga.

E ancora una volta la denuncia passa attraverso i social. La notizia è stata diffusa sul gruppo Facebook “Easy Monza” da un cittadino. L’uomo stava passeggiando in quella zona con il suo cane quando ha visto il disastro compiuto dai vandali. “Questa notte nel parcheggio sopra il ponticello del Canale Villoresi tra la fine di Sempione e l'inizio di via Monte Bianco dei vandali si sono accaniti contro 12 macchine in sosta forando le gomme”, ha scritto. Aggiungendo il rammarico per quel deplorevole gesto che potrebbe davvero causare seri danni (non solo economici) ai proprietari delle vetture. “Ma si chiedono chi usa quelle macchine? – aggiunge il monzese -. Un disabile, una mamma che porta al nido il suo bambino o dalla nonna. Chi va in ospedale per assistere un parente bisognoso ecc”.

Così che stamattina era un via vai continuo con il carro attrezzi che faceva spola avanti e indietro per la via per spostare le auto. Ci sono rabbia e amarezza nei confronti di questi gesti che, recentemente, sembrano aumentare non solo in città, con segnalazioni non solo in zona Villoresi. I cittadini chiedono maggiori controlli da parte delle forze dell’ordine. Settimana scorsa i residenti di via Debussy che si erano trovati 20 auto con le gomme a terra avevano suggerito di installare telecamere di videosorveglianza collegate direttamente con la centrale operativa delle orze dell’ordine.