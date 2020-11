La dea bendata bacia la Brianza: con un Gratta e Vinci porta a casa 20 mila euro

Pensava di aver vinto 20 euro al Gratta e Vinci, ma poi è rimasta di stucco quando ha scoperto che la cifra era mille volte più alta. Una bella sorpresa per una signora che lunedì pomeriggio ha incontrato la fortuna nella tabaccheria Peveri di via Goldoni a Monza.

Con un Gratta e Vinci da 10 euro la donna ha portato a casa un bel gruzzoletto di 20 mila euro. “Quando si è avvicinata al bancone era sorridente – spiega il tabaccaio Alessandro Peveri -. Pensava di aver vinto 20 euro; ma poi quando ho controllato le ho detto che la cifra doveva essere certamente più elevata: io non potevo erogargliela”.

La signora, che non è una cliente abituale della tabaccheria, quindi ha grattato meglio e ha scoperto che Alessandro aveva ragione: grazie a quel biglietto aveva vinto ben 20.000 euro. “È rimasta ferma e senza parole – prosegue -. Ognuno reagisce in modo diverso. Ricordo quando molti anni fa un mio cliente vinse un milione di euro al Supernealotto: in quel momento si mise a piangere”.

La fortuna, almeno per quanto riguarda i Gratta e Vinci, continua a baciare la Brianza: pochi giorni fa a Villasanta un cliente si è portato a casa 5 milioni di euro, sempre grazie al Gratta e Vinci.