Caos ai passaggi a livello in Brianza, sbarre restano aperte: ritardi per i treni

Mattinata di disagi lungo le linee ferroviarie brianzole. Mercoledì 30 novembre a causa di un guasto a un passaggio a livello si sono registrate ripercussioni sulla circolazione dei treni e ritardi. All'origine dell'accaduto ci sarebbe stata una problematica al sistema di controllo della sbarra del passaggio a livello di Varedosull'infrastruttura in gestione a Ferrovie Nord. La sbarra sarebbe rimasta aperta e sul posto, per gestire la viabilità in attesa dell'intervento delle squadre preposte alla manutenzione, sono arrivati i carabinieri. La centrale operativa della compagnia di Desio, dopo aver preso contatti con la Polfer di Milano, ha inviato una pattuglia del Nucleo Operativo Radiomobile.

Secondo quanto ricostruito mercoledì mattina si sarebbero registrati problemi ai passaggi a livello di Varedo, Cesano Maderno e Bovisio Masciago. I punti di attraversamento ferroviario in attesa della riparazione del guasto sono stati presidiati e gestiti dai militari dell'Arma con l'ausilio della polizia locale. Su alcune linee ferroviarie della Brianza (linea Seveso Asso) mercoledì mattina si sono registrati disagi e ritardi fino a trenta minuti. Da Trenord specificano che il guasto è stato risolto alle 9.08 di mercoledì 30 novembre e la circolazione è poi ripresa regolarmente.