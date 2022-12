Guasto a un treno: traffico in tilt

Problemi alla circolazione dei treni sulla tratta Saronno-Seregno-Milano-Albairate. Questa mattina, giovedì 1 dicembre, per un guasto a un mezzo ci sono ritardi sulla tratta. In una comunicazione di Trenord delle 6.20 si avvisavano i passeggeri che "Per un guasto a un mezzo d'opera impegnato in attività manutentive sulla linea ferroviaria durante la notte, sono in corso accertamenti tecnici di sicurezza nella stazione di Saronno da parte del gestore della circolazione. Sono possibili ritardi fino a 60 minuti, variazioni e cancellazioni". Poi domani sarà un venerdì di passione con lo sciopero dei mezzi. Dalle 21 di giovedì 1 dicembre alle 21 di venerdì 2 è in programma una agitazione sindacale che coinvolge tutte le categorie pubbliche e private, che potrà causare ripercussioni anche sul servizio ferroviario lombardo.

Gli orari dello sciopero di Trenord

Giovedì 1 dicembre arriveranno a termine corsa i treni che partono prima delle ore 21 e giungono alla destinazione finale entro le ore 22. Venerdì 2 dicembre negli orari 6-9 e 18-21 saranno garantite le corse indicate sul sito trenord.it. Sulle linee del gestore dell’infrastruttura Ferrovienord lo sciopero proseguirà fino alle ore 24 di venerdì 2. Questo potrà causare ripercussioni fino a fine servizio sui collegamenti regionali e suburbani che raggiungono Milano Bovisa e Milano Cadorna – da e per Saronno (S3), Canzo/Asso, Novara Nord, Como Lago, Varese/Laveno, Camnago L. (S4) – e sulla linea Brescia-Iseo-Edolo.

"Saranno previsti autobus sostitutivi, senza fermate intermedie, per eventuali corse non effettuate tra Milano Cadorna (da via Paleocapa, 1) e Malpensa Aeroporto e tra Stabio e Malpensa Aeroporto. Le informazioni in tempo reale sulla circolazione saranno disponibili sulle pagine di ogni linea del sito Trenord e sull’App. Si invitano i passeggeri a prestare attenzione ad annunci sonori e monitor di stazione" informano dall'azienda.