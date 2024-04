Guida ubriaco, fermato dai carabinieri li insulta e minaccia: 29enne denunciato

Guidava ubriaco e quando è stato fermato dai carabinieri per strada, per un controllo, si è rifiutato di sottoporsi all'alcoltest e ha iniziato a insultare e minacciare i militari dell'Arma, tornando così a casa con una denuncia. L'episodio è avvenuto durante il fine settimana di Pasqua a Seregno dove i carabinieri, così come predisposto dal comando provinciale dell'Arma di Monza e Brianza, hanno predisposto un servizio straordinario di controllo. E durante un posto di blocco è stato notato un 29enne, al volante di un'autovettura che è parso subito mostrare segni di alterazione. E così i militari gli hanno chiesto di sottoporsi all'alcoltest. Il ragazzo, residente in città, si è rifiutato e in risposta ha iniziato a insultare e minacciare i carabinieri.

L'uomo è stato denunciato e dovrà rispondere di rifiuto di sottoporsi all’accertamento del tasso alcolemico, minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale. E ha anche visto la sua patente di guida ritirata.

Il contrasto alla guida sotto effetto di alcol o sostanze alteranti ha fatto scattare una denuncia anche a Meda dove un uomo è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza alcolica. Si tratta di un 27enne italiano, residente a Giussano, che durante un controllo alla circolazione stradale è stato sorpreso alla guida di un’autovettura con un tasso alcolemico pari a 0.85 g/l. La patente di guida è stata ritirata e il veicolo affidato in custodia al datore di lavoro.

A Carnate invece un 22enne si è messo alla guida dopo aver alzato il gomito (il tasso alcolemico era quasi tre volte pari al limite, con un valore di 1,46g/l) ed è rimasto coinvolto in un incidente lungo la Sp342, finendo la sua corsa dritto contro un muretto di cinta di un edificio. Il giovane è stato denunciato in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza e gli è stata ritirata la patente.