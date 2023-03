Attenti a questa persona: ecco l'identikit del truffatore

È facile cadere nella rete del truffatore. Non si presenta certamente come un uomo o una donna all’apparenza sospetti, ma tutt’altro gentili ed educati. Ed è per questo chi gli anziani, spesso vittime di questi delinquenti, si fanno raggirare facilmente dai bei vestiti e dai sorrisi. Così che la questura di Monza, la provincia di Monza e Brianza, e l’Associazione nazionale amministratori condominiali (Anaci) si sono unite per promuovere il progetto “Attenti alle truffe-Proteggiamoci collaborando”, iniziativa a tutela degli anziani che, anche a Monza e Brianza, sono sempre più spesso al centro di truffe.

I promotori del progetto hanno anche stilato un vero e proprio identikit del truffatore, distribuito in questi giorni dagli agenti della questura nei condomini di Monza e della Brianza. Il truffatore, in genere, non è una persona violenta. Il più delle volte è distinto, elegante, con una buona parlantina. Si mostra colto, agisce con abilità e spesso in coppia. In molti casi mostra finti tesserini di appartenenza ad aziende di pubblica utilità, oppure alle forze dell’ordine (in alcuni casi indossando anche la divisa). Alcune volte conosce per nome la vittima, e anche il suo entorurage di parenti o amici più stretti.

È fondamentale diffidare dagli sconosciuti e non bisogna aprire la porte di casa alle persone che non si conoscono. Poi una raccomandazione a chi vive in condominio: se ci sono persone anziane, e che vivono da sole, è importante tutelarle. Parlare con loro per farle sentire meno sole, invitarle ad avvisarvi se bussano sconosciuti e comunque a segnalare ogni presenza sospetta telefonando al 112. Solo con la collaborazione e con la vicinanza costante alle persone più fragile è possibile rendere dura la vita dei truffatori.