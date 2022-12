È pronto il sottopasso ciclopedonale della fermata Monza Est

Il taglio del nastro è fissato per lunedì 12 dicembre alla presenza del sindaco Paolo Pilotto e dell'assessore all'Ambiente Giada Turato. Inaugurazione ufficiale del tanto atteso sottopasso ciclopedonale della fermata ferroviaria Monza Est.

I lavoro sono iniziati oltre un anno fa e adesso pedoni e ciclisti posso muoversi con più facilità e rapidità tra le vie Lecco e Libertà. Un progetto molto atteso sia quello della fermata ferroviaria che con il passaggio del Besanino permetterà un arrivo rapido a Milano, senza dover raggiungere la stazione centrale di Monza. Un passaggio strategico e molto importante anche per i residenti di via Lecco e di viale Libertà divisi dalla ferrovia e che adesso a piedi o in bicicletta potranno raggiungere più velocemente i due quartieri.

Un’opera da molti anni attesa, e a più riprese richiesta dai residenti della zona Libertà e della zona di via Lecco. Le basi del progetto sono state redatte dalla Giunta Scanagatti che nel 2014 ha firmato il primo accordo con le parti in causa (Regione ed Rfi), ha realizzato il progetto e stanziato i fondi comunali per la sua realizzazione. Che poi ha lasciato in eredità alla giunta Allevi. Il progetto iniziale, presentato pubblicamente ai cittadini, prevedeva che l’accesso al sottopasso fosse dotato di passatoie per garantire il transito anche alle persone con disabilità, poi sostituito dall'ascensore. Lungo le rampe ci sono scanalature per le biciclette.