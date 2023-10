Maxi incendio in un capannone dove era stoccato materiale proveniente dalla discarica

I vigili del fuoco hanno lavorato senza sosta dalle 3.30 di questa notte fino al primo pomeriggio. Una giornata di paura ad Agrate Brianza dove nella notte di domenica 8 ottobre i vigili del fuoco sono stati impegnati a spegnere le fiamme divampate in un capannone in via Cascina Trivulziana. All'interno del locale, riferiscono i vigili del fuoco, era stipato materiale vario proveniente da discariche e stoccato per lo smaltimento.

Sul posto sono accorse numerose squadre: dal comando di Monza sono stati inviati l'autopompa, l'autobotte e l'autoscala; dal distaccamento volontario di Vimercate; l'autopompa e autobotte; dal distaccamento di Lissone un'altra autobotte. I vigili del fuoco hanno lavorato incessantemente, concludendo il loro intervento nelle prime ore del pomeriggio. Al momento non è stata resa nota la causa che avrebbe scatenato il rogo.