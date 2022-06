Boato e fiamme nella notte: a fuoco un'auto e un furgone

Una notte di fuoco a Concorezzo. Due veicoli sono stati avvolti dalle fiamme: un furgone e un'auto. Secondo le prime informazioni fornite dai carabinieri il furgone (Opel Vivaro) era parcheggiato in via Manzoni, mentre la vettura (una Mercedes) era posteggiata in via Girotti.

Un brusco risveglio per i residenti che questa notte, giovedì 30 giugno, intorno alle 3.30 hanno sentito prima un boato e poi hanno visto le fiamme. Sono stati immediatamente allertati i soccorsi. Sul posto i vigili del fuoco di Monza e i carabinieri della compagnia di Vimercate. Dalle prime informazioni raccolte dalla redazione di MonzaToday i due mezzi sono intestati a due stranieri. Sono in corso gli accertamenti sull'orgine dei roghi.