Incendio in un campo vicino alle abitazioni: vigili del fuoco al lavoro

Paura nelle prime ore del pomeriggio a Brugherio. Erano le 14.30 di oggi, domenica 25 giugno, quando in via Sauro è divampato un incendio in un campo vicino alla palazzina al civico 81. Sono stati immediatamente allertati i soccorsi. Sul posto sono giunte due autobotti dei vigili del fuoco, due pattuglie della polizia locale, una pattuglia dei carabinieri, sindaco e vicesindaco.

I soccorsi

I pompieri, fortunatamente, hanno domato rapidamente le fiamme. Dopo circa mezz’ora di lavoro l’incendio era stato spento. I residenti della palazzina hanno potuto accedere nelle loro abitazioni che non sono state danneggiate dal fuoco. Solo un residente ha avuto danni di lieve entità che comunque non precludono il ritorno a casa.

I vigili del fuoco sono impegnati a cercare le cause all’origine del rogo, mentre la polizia locale effettuerà accertamenti sul terreno da cui sono partite le fiamme.