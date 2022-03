Incendio nell'ex mobilificio in Brianza, fiamme a Carate

Incendio a Carate Brianza martedì nel tardo pomeriggio. In via Fiume, all'interno dello stabile ormai abbandonato di un ex mobilificio in via Fiume sono intervenuti i vigili del fuoco con diverse squadre insieme ai carabinieri e a un'ambulanza del 118 inviata dall'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza in via precauzionale.

Il rogo è divampato all'interno dei locali dell'edificio in disuso dove già qualche mese fa, a fine novembre, si erano originare alcune fiamme. Sono in corso gli accertamenti relativi alle cause dell'incendio nel quale non risultano persone coinvolte o ferite. Le operazioni di spegnimento alle 19 di martedì 1 marzo erano ancora in corso. L'alta colonna di fumo che si è alzata da via Fiume nel pomeriggio non è passata inosservata ed è stata notata anche a distanza.