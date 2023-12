Detenuto appicca il fuoco a una cella in carcere a Monza il giorno di Natale

Incendio in carcere a Monza nel giorno di Natale. Nel pomeriggio di lunedì 25 dicembre un uomo detenuto nella casa circondariale monzese avrebbe appiccato all'interno di una stanza detentiva del reparto accoglienza. A denunciare l'accaduto, puntando l'attenzione sulle criticità della struttura e il lavoro degli agenti, è stata l'organizzazione sindacale Uilpa Penitenziaria.

"Tempestivamente è intervenuto il personale di Polizia Penitenziaria che con grande professionalità ha domato le fiamme scongiurando l'ampliarsi dell'incendio, mettendo prontamente in sicurezza tutta l'utenza detenuta in pericolo" si legge in una nota diffusa sull'accaduto. Fortunatamente non si sarebbero registrati né feriti né intossicati e non è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco.

"Sembrerebbe che purtroppo l'incendio abbia portato all'inagibilità di due stanze detentive. L'evento critico, da quel che ci è dato sapere, è rientrato in poche ore senza ulteriori problematiche a seguito" prosegue la nota della uilpa Lombardia. "Nella Casa Circondariale di Monza si lavora in condizioni difficili, carenza di personale e organizzazione del lavoro da rivedere creano problemi gestionali".

E ancora: "Un plauso di apprezzamento e lode ai Poliziotti Penitenziari coinvolti nell'evento critico che con il loro professionale intervento hanno saputo disinnescare all'origine una situazione difficile, limitando al minimo i danni a persone e luoghi" fanno sapere dalla UILPA Polizia Penitenziaria Regione Lombardia che chiede "di trovare soluzioni efficaci per colmare la carenza di personale nei vari ruoli e per cercare di dare una migliore condizione lavorativa all'interno dell'Istituto Penitenziario di Monza e degli Istituti Penitenziari di tutta la Regione".