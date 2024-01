Incendio a Cavenago, i risultati del monitoraggio dell'aria: "tossicità lieve"

Tenere le porte e le finestre chiuse a scopo cautelativo e limitare le uscite all'aperto. Queste le indicazioni e l'invito rivolto dal sindaco di Cavenago Brianza Andrea Fumagalli e da alcuni comuni del circondario dopo la nube di fumo nero che nella mattinata di lunedì 22 gennaio si è alzata da Cavenago Brianza dove all'alba è divampato un incendio presso la Planet Farms, azienda che si occupa di agricolura verticale.

Nella tarda mattinata si è concluso il tavolo per il coordinamento sicurezza in Prefettura Monza-Brianza e, secondo quanto reso noto, i tecnici ARPA che avevano effettuato campionamenti per monitorare la qualità dell'aria, hanno confermato l'emissione di "inquinanti a tossicità lieve", spiegano dal comune di Cavenago Brianza. "E' comunque consigliato mantenere le finestre delle abitazioni chiuse per le prossime ore fino al diradarsi completo della nube di fumo generata dall'incendio" si legge nell'invito del municipio.

La riunione del Centro di Coordinamento Soccorsi in prefettura

Nella corso della mattinata si è tenuta, presso la prefettura, una riunione del Centro Coordinamento Soccorsi per assicurare una gestione unitaria e coordinata delle attività operative e per garantire l’adozione, da parte dei sindaci, delle misure di competenza a tutela della salute pubblica. A conclusione della riunione del CCS è stato convenuto – sempre e solo a scopo cautelativo – di dare indicazioni alla popolazione raggiunta dalla colonna di fumo prodotta dall’incendio di tenere le finestre chiuse e di limitare le uscite all’aperto ai casi di necessità. "Mentre l’incendio appare prossimo all’estinzione, la prefettura monitora costantemente la situazione col supporto degli organi tecnici competenti e rimane in stretto contatto con le autorità locali di protezione civile per valutare le prossime indicazioni da dare alla popolazione del territorio interessato" spiegano da via Montevecchia.