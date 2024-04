Ancora un incendio in un capannone a Concorezzo: "Tenete le finestre chiuse"

Nottata di fuoco in Brianza. Ancora un incendio in un magazzino, ancora a Concorezzo.

Nella serata di sabato 13 aprile, all'interno di un capannone adibito a magazzino all'altezza dell'incrocio del Malcantone, lungo la provinciale Milano-Imbersago, è divampato un rogo. Una nuvola di fumo ha avvolto il magazzino ed è stata notata, nel buio della sera, anche a distanza insieme alle decine di mezzi di emergenza e di soccorso giunti sul posto.

L'allarme è scattato poco prima delle 22 quando a Concorezo sono arrivate quattro squadre di vigili del fuoco dal comando di Monza e Brianza, Vimercate, Lissone e Desio. Proprio la massiccia presenza di fumo sprigionatosi dai locali ha tenuto impegnati i pompieri che hanno provveduto a utilizzare la ventilazione meccanica per liberare i locali dalla foschia. A Concorezzo sabato sera sono intervenuti anche i mezzi di soccorso inviati dall'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza con diverse ambulanze.

"Tenete le finestre chiuse"

In seguito all'incendio di sabato sera il sindaco Mauro Capitanio ha avvisato la cittadinanza e ha invitato, nella nottata di domenica, a tenere le finestre chiuse nel raggio di un chilometro dall'evento, in via precauzionale. "A seguito del principio di incendio avvenuto questa sera nella HD Star di Concorezzo (SP13, all'altezza del semaforo del Malcantone), dopo confronto con Ats Brianza si suggerisce di tenere le finestre chiuse nell'arco di 1Km di raggio fino a successive comunicazioni".