Paura in strada: va a fuoco un furgone

Paura a Brugherio. Intorno alle 13.45 di martedì 3 ottobre è andato a fuoco un furgone. Il fatto è avvenuto in via della Torrazza. Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco del comando di Monza con l'autobotte e l'autopompa, e i volontari del 118. I soccorsi sono stati inviati in codice rosso ma, fortunatamente, la persona coinvolta non ha avuto bisogno del trasporto in ospedale. I vigili del fuoco sono riusciti a spegnere l’incendio. Ancora ignote al momento le cause dell’incendio.