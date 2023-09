Incendio tra i locali abbandonati dell'ex manicomio Limbiate

Incendio in uno stabile abbandonato nel complesso dell'ex manicomio ormai in disuso. Nel pomeriggio di mercoledì 27 settembre a Limbiate, in via Garibaldi, i vigili del fuoco sono intervenuti in un'area vicino allo stabile in disuso di Mombello che una volta ospitava l'ex ospedale psichiatrico.

Qualcuno ha notato del fumo uscire dalle grate dei finestroni e ha dato l'allarme: all'interno bruciava spazzatura e copertoni d'auto insieme a rifiuti di vario tipo. Sul posto sono intervenute le squadre del distaccamento dei vigili del fuco di Desio che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l'area. All'interno dei locali non è stato trovato nessuno e non si registrano feriti. Nei giorni scorsi un analogo incendio era avvenuto all'ex Snia di Varedo. Nello stabilimento brianzolo dismesso intorno venerdì 22 settembre erano intervenuti i vigili del fuoco per un rogo divampato in uno dei locali spesso utilizzati anche come ricovero di fortuna da persone senza fissa dimora.

A prendere fuoco anche in questo caso sarebbero stati alcuni rifiuti vari e materassi collocati nei locali.